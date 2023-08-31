Главная » Новости

Илон Маск: на базе соцсети X можно будет совершать звонки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Владелец платформы X (ранее известной как Twitter), Илон Маск, объявил о добавлении функции голосовых и видеозвонков для пользователей.

Илон Маск: на базе соцсети X можно будет совершать звонки

Эта новая возможность будет доступна на устройствах с операционными системами iOS и Android, а также на ПК и компьютерах Mac. Отличительной особенностью этой функции является то, что для совершения звонка не требуется знать номер телефона собеседника.

24 июля Twitter был переименован в X, а также произошли изменения в логотипе платформы. Теперь на логотипе изображена белая буква X на черном фоне, вместо привычной синей птицы. Домен также изменился на x.com. В связи с игнорированием требований Роскомнадзора об удалении запрещенного контента, доступ к Twitter в России был ограничен с марта 2022 года.

После внесенных изменений, сообщения в платформе X теперь называются «иксами», вместо привычного термина «твиты».

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.