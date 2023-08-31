Илон Маск: на базе соцсети X можно будет совершать звонки

Владелец платформы X (ранее известной как Twitter), Илон Маск, объявил о добавлении функции голосовых и видеозвонков для пользователей.

Эта новая возможность будет доступна на устройствах с операционными системами iOS и Android, а также на ПК и компьютерах Mac. Отличительной особенностью этой функции является то, что для совершения звонка не требуется знать номер телефона собеседника.

24 июля Twitter был переименован в X, а также произошли изменения в логотипе платформы. Теперь на логотипе изображена белая буква X на черном фоне, вместо привычной синей птицы. Домен также изменился на x.com. В связи с игнорированием требований Роскомнадзора об удалении запрещенного контента, доступ к Twitter в России был ограничен с марта 2022 года.

После внесенных изменений, сообщения в платформе X теперь называются «иксами», вместо привычного термина «твиты».