Илон Маск ищет разработчиков для выпуска смарт-часов и смартфонов компании Neuralink

Илон Маск ищет новых сотрудников для Neuralink, которые должны помочь инновационной компании создать смартфоны и носимые гаджеты.

О вакансиях Илон Маск сообщил в Twitter. Он в социальной сети написал: «Если вы проектировали или производили умные часы или телефоны, присоединяйтесь к Neuralink. Ваши навыки будут использоваться напрямую»

Neuralink создана в 2016 году, эта компания занимается разработкой имплантируемых нейрокомпьютерных платформ, которые в прошлом году начали применять в качестве эксперимента.

Был успешно имплантирован чип в мозг свиньи и 10-летней обезьяне, причем последняя научилась играть силой мысли в игру Pong.