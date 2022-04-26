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Илон Маск ищет разработчиков для выпуска смарт-часов и смартфонов компании Neuralink

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Илон Маск ищет новых сотрудников для Neuralink, которые должны помочь инновационной компании создать смартфоны и носимые гаджеты.
О вакансиях Илон Маск сообщил в Twitter. Он в социальной сети написал: «Если вы проектировали или производили умные часы или телефоны, присоединяйтесь к Neuralink. Ваши навыки будут использоваться напрямую»

Neuralink создана в 2016 году, эта компания занимается разработкой имплантируемых нейрокомпьютерных платформ, которые в прошлом году начали применять в качестве эксперимента.

Был успешно имплантирован чип в мозг свиньи и 10-летней обезьяне, причем последняя научилась играть силой мысли в игру Pong.

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