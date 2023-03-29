Илон Маск и свыше 1000 IT-специалистов потребовали приостановить обучение нейросетей

Специалисты IT-индустрии и других сфер призвали независимые студии разработчиков остановить создание искусственного интеллекта (ИИ) более мощных чем GPT-4.

С такой инициативой выступили более 1000 специалистов, среди которых глава компании Tesla Илон Маск.

Было создано открытое письмо в котором написали:

«Мы призываем все лаборатории ИИ немедленно приостановить как минимум на шесть месяцев обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4… Если такая пауза не может быть сделана в кратчайшие сроки, то правительства должны вмешаться и ввести мораторий».

В период паузы должны быть созданы протоколы безопасности и ряд ограничений для нейросетей, также было внесено предложение по созданию государственных органов контролирующих разработку ИИ.

В открытом письме стоят подписи одного из основателей компании Apple Стива Возняка, а также специалистов в области искусственного интеллекта Стивен Расселл и Иошуа Бенджио.