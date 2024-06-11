Маск пригрозил запретить использование Apple из-за интеграции OpenAI

Илон Маск, американский предприниматель, заявил о том, что запретит использовать устройства Apple в своих компаниях, если в их операционной системе будут встроены технологии искусственного интеллекта.

Он выразил свою обеспокоенность относительно безопасности и считает это нарушением.

Маск опубликовал свое предупреждение на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter), комментируя сообщение генерального директора Apple Тима Кука о новом генеративном искусственном интеллекте Apple Intelligence.

Он указал, либо Apple должна прекратить использование этих технологий, которые он назвал «жуткой шпионской программой», либо устройства Apple будут запрещены в его компаниях.