Илон Маск хочет выпустить Minecraft для Tesla

В электрокаре Tesla для работы всех систем, а также автоматического пилотирования установлен мощный компьютер.

Также в салоне автомобиля есть качественный большой экран, на котором отображается все информация о машине.

Недавно глава Tesla Илон Маск в социальной сети «Твиттер» спросил разработчиков игр, могут ли они создать для электрокара Minecraft с мультиплеером или подобие Pokemon Go с дополненной реальностью.

Бизнесмен уточнил, что игры должны работать во время безопасного вождения.

Ранее Маск спрашивал у подписчиков хотели бы они сыграть в «Ведьмака» в электрической машине. Позже он обещал в бортовую систему Tesla добавить Stardew Valley.