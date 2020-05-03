Илон Маск хочет выпустить Minecraft для Tesla

Илон Маск хочет выпустить Minecraft для Tesla03.05.2020 15:21
В электрокаре Tesla для работы всех систем, а также автоматического пилотирования установлен мощный компьютер.
Также в салоне автомобиля есть качественный большой экран, на котором отображается все информация о машине.
Недавно глава Tesla Илон Маск в социальной сети «Твиттер» спросил разработчиков игр, могут ли они создать для электрокара Minecraft с мультиплеером или подобие Pokemon Go с дополненной реальностью.
Бизнесмен уточнил, что игры должны работать во время безопасного вождения.
Ранее Маск спрашивал у подписчиков хотели бы они сыграть в «Ведьмака» в электрической машине. Позже он обещал в бортовую систему Tesla добавить Stardew Valley.
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