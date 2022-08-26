Илон Маск: электромобили Tesla смогут подключаться к спутникам Starlink второго поколения

Основатель американской компании Tesla рассказал, что уже скоро выйдут спутники Starlink второй генерации, которые получат больше возможностей.

В частности, спутники связи нового поколения будут иметь антенны сотовой связи, благодаря которым они будут взаимодействовать со смартфонами и даже электрокарами Tesla.

О возможностях новых Starlink Илон Маск рассказал во время мероприятия, проведенного совместно с T-Mobile. Это мероприятие посвятили сотрудничеству с сотовым оператором.

Было сказано, что спутник в зоне своего покрытия способен обеспечить мобильную связь со скоростью 2-4 Мбит/с, причем всю ширину канала будут делить на всех пользователей.

Иными словами это будет не самая лучшая связь, тем не менее, там где она отсутствует вовсе, этого будет достаточно.

Со временем технологию доработают, и к этому стремятся в компании. Что касается электромобилей компании, то они единственные, которые имеют мобильное подключение к LTE-сети AT&T.

Как будет организована работа электрокаров со спутниками не сообщается.