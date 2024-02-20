Маск запустил будущее: чипированный человек стал управлять мышью силой мысли

Илон Маск заявил, что первый пациент, которому был имплантирован мозговой чип Neuralink, полностью выздоровел. Он может управлять компьютерной мышью просто своими мыслями.

Компания старается улучшить эффект от использования чипа и работает над другими функциями. Маск считает, что процесс идет успешно.

Neuralink — нейротехнологическая компания, которая впервые вжила компьютерный чип в мозг человека. Чип, получивший название Telepathy, позволяет управлять гаджетами силой мысли. Он улавливает электрические сигналы от клеток мозга и преобразует их в управляющие команды на внешние устройства.

Минздрав США разрешил Neuralink проводить испытания на добровольцах, страдающих от паралича конечностей, чтобы помочь им управлять протезами. Neuralink планирует провести 11 имплантаций в 2024 году, а уже сейчас тысячи людей записались на чипирование.

Это новаторское достижение может стать шагом к созданию сверхлюдей, которые смогут управлять технологиями просто своими мыслями. Однако, как и всякое новое технологическое развитие, оно вызывает вопросы и требует дальнейших исследований.