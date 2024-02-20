Главная » Новости

Маск запустил будущее: чипированный человек стал управлять мышью силой мысли

Автор На чтение 1 мин Просмотров 484 Опубликовано

Илон Маск заявил, что первый пациент, которому был имплантирован мозговой чип Neuralink, полностью выздоровел. Он может управлять компьютерной мышью просто своими мыслями.

Компания старается улучшить эффект от использования чипа и работает над другими функциями. Маск считает, что процесс идет успешно.

Neuralink — нейротехнологическая компания, которая впервые вжила компьютерный чип в мозг человека. Чип, получивший название Telepathy, позволяет управлять гаджетами силой мысли. Он улавливает электрические сигналы от клеток мозга и преобразует их в управляющие команды на внешние устройства.

Минздрав США разрешил Neuralink проводить испытания на добровольцах, страдающих от паралича конечностей, чтобы помочь им управлять протезами. Neuralink планирует провести 11 имплантаций в 2024 году, а уже сейчас тысячи людей записались на чипирование.

Это новаторское достижение может стать шагом к созданию сверхлюдей, которые смогут управлять технологиями просто своими мыслями. Однако, как и всякое новое технологическое развитие, оно вызывает вопросы и требует дальнейших исследований.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.