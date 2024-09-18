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Илон Маск анонсировал зрительный имплант Neuralink для незрячих с рождения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что зрительный имплант Neuralink сможет дать возможность видеть людям, незрячим с рождения.

Илон Маск анонсировал зрительный имплант Neuralink для незрячих с рождения

Он отметил, что устройство под названием Blindsight будет работать при условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена.

По словам Маска, сначала качество изображения будет низким, напоминая графику игровых платформ Atari. Однако в будущем устройство сможет улавливать и инфракрасный, и ультрафиолетовый спектры, а также длину волны радара.

Маск добавил, что имплант может напоминать футуристичное устройство, которое носил слепой персонаж Джорди Ла Форж из телесериала «Звездный путь». Neuralink уже получила одобрение от FDA как прорывная разработка.

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