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Илон Маск анонсировал скорый запуск аналога YouTube для SmartTV

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Илон Маск, известный американский предприниматель и виртуальный владелец социальной сети Х, анонсировал запуск уникальной платформы, представляющей собой революционное видео-пространство для телевизоров.

По неподтвержденным данным, приложение для SmartTV Amazon и Samsung станет доступным уже в ближайшее время. Интерфейс сервиса был разработан, чтобы быть аналогичным телевизионному приложению YouTube.

Этот стратегический шаг Илона Маска направлен на привлечение большего количества рекламодателей и популярных блогеров на платформу Х.

Он намерен предоставить пользователям возможность наслаждаться длинными видео на больших экранах, создавая уникальный опыт просмотра.

Кроме того, социальная сеть Х стремится не только конкурировать с YouTube, но и установить себя в качестве сильного игрока на рынке, соперничая с такими популярными сервисами, как Twitch, Signal и Reddit.

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