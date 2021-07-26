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IKEA выпустила «книгу» для зарядки аккумуляторных батареек за 1 299 рублей

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Зарядное устройство выполнено для аккумуляторов типа АА и ААА в стиле книги.
IKEA разработала новое зарядное устройство для аккумулятора, которое способно заряжать до 8 батареек, причем можно установить на зарядку как АА и ААА аккумуляторы.

Новинка получила название Tjugo, и как сообщается, в ней можно не только заряжать, но и хранить аккумуляторы.

После зарядки устройство переходит в режим ожидания и не позволяет перезарядить батарейки.

Tjugo будет предлагаться по всему миру где присутствует IKEA. В РФ книгу-зарядку предложат за 1299 рублей, а в США ее оценили в 25 долларов.

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