ИИ в России использовали для написания объявлений

Авито представило новую функцию, которая поможет продавцам создавать качественные объявления, а покупателям принимать информированные решения о покупке.

Теперь нейросети на основе большой языковой модели (LLM), разработанной Авито, помогут автоматически генерировать тексты объявлений.

Нейросеть использует данные, введенные продавцом в карточку товара. Чем больше информации предоставит продавец, тем более качественным будет текст объявления. Для обучения нейросети были использованы более 400 тысяч описаний и фотографий товаров, размещенных на Авито.

Для использования новой функции пользователю достаточно написать заголовок объявления, загрузить фотографии товара и заполнить несколько параметров, таких как бренд, размер, состояние и цвет.

Алгоритм обработает эту информацию и предложит вариант готового текста объявления. Важной частью новой функции является алгоритм Image-to-text, который создает описание товара, основываясь на его изображении. Эта функциональность доступна для всех пользователей в категории «Обувь, одежда, аксессуары» в мобильном приложении Авито.