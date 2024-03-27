ИИ в Google Поиске может продвигать мошеннические сайты

Google признала, что их новая поисковая функция SGE иногда дает неправильные рекомендации и перенаправляет пользователей на мошеннические и вредоносные сайты.

Эксперты отметили, что подобные сайты, продвигаемые SGE, имеют сходства в доменах и дизайне, что указывает на их принадлежность к одной SEO-кампании.

Эти сайты могут перенаправлять пользователей на нежелательные расширения Chrome, поддельные раздачи iPhone и мошенничество с технической поддержкой.

Google заявила, что они постоянно работают над обновлениями своих систем и алгоритмов, чтобы бороться со спамом и предотвращать попадание мошеннических сайтов в результаты поиска.

Они также удалили опубликованные примеры, которые отображались по необычным запросам. Однако пользователям рекомендуется быть предельно осторожными при переходе по ссылкам из результатов поиска и проверять сайты перед их посещением.