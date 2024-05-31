ИИ принесет в смартфоны проблемы конфиденциальности

В связи с внедрением смартфонов, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ), возникают проблемы с конфиденциальностью, сообщает издание The Register, ссылаясь на отчет Canalys.

По данным аналитиков, к 2028 году половина смартфонов будет обладать различными функциями ИИ. Однако главной проблемой будущих телефонов станет обработка личных данных пользователей. Специалисты уверены, что связанные с этим риски станут основными.

Аналитики Canalys называют персонализацию основной особенностью ИИ-гаджетов. Эти устройства постоянно собирают данные о пользователях, получают от них различную информацию и сохраняют ее на своих серверах.

Это позволяет производителям смартфонов и операторам зарабатывать дополнительные средства. Однако важно, как будет обрабатываться личная информация клиентов.

В отчете Canalys говорится, что большинство опрошенных пользователей выразили беспокойство относительно обработки их данных ИИ.

Авторы исследования заключили, что «успех смартфонов с искусственным интеллектом будет зависеть не только от технологических достижений, но и от способности эффективно и этично интегрировать эти технологии в повседневный опыт потребителей».