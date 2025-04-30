ИИ-блокнот Google NotebookLM ведет пересказ теперь и на русском языке

Компания Google объявила о расширении языковых возможностей экспериментального ИИ-продукта NotebookLM. Теперь функция Audio Overviews, позволяющая прослушивать пересказ ключевых идей загруженных пользователем документов, поддерживает более 50 языков, включая русский. Ранее эта опция работала исключительно на английском языке.

Согласно заявлению компании, пользователи могут изменить язык аудиопересказа и ответов ассистента, выбрав нужный в настройках — доступ к параметрам осуществляется через значок шестерёнки в правом верхнем углу интерфейса приложения. Обновление, разрабатывавшееся с марта, теперь доступно всем пользователям NotebookLM.

Как поясняет ресурс 9to5Google, новая возможность значительно расширяет сферу применения ИИ-инструмента: преподаватели, например, смогут загружать в систему материалы сразу на нескольких языках — португальском, испанском и английском, а ученики будут получать озвученные резюме на понятном им языке.

Напомним, Google NotebookLM — это инструмент на базе искусственного интеллекта, разработанный для анализа пользовательских документов, включая PDF-файлы и текстовые заметки. Система помогает находить новые идеи и структурировать информацию. Новая языковая поддержка делает ИИ-блокнот более доступным для международной аудитории.