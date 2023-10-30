IGuides: Apple все-таки позволила устанавливать приложения в обход App Store в iOS 17.1

По информации, опубликованной в Telegram-канале iGuides, компания Apple добавила возможность простой установки приложений на iPhone в обход App Store в новой версии iOS 17.1.

Ранее установка IPA-пакетов на iPhone требовала использования компьютера и программы iMazing. Однако теперь процесс стал намного проще.

Теперь пользователю достаточно передать нужное приложение в формате .IPA по AirDrop с компьютера Mac на iPhone. На смартфоне не будет видно никаких уведомлений, но приложение автоматически установится в фоновом режиме. Затем его иконка появится либо на рабочем столе, либо в галерее приложений.

После установки приложение должно работать без проблем. Один из авторов iGuides протестировал новую функцию на своем iPhone 12 mini, установив приложение СБОЛ. Однако на iPhone 15 Pro Max приложения, установленные таким способом, не запустились. Причина этого ограничения пока неизвестна.

Компания Apple не предоставила комментариев или официальной информации о данном нововведении в iOS 17.1.