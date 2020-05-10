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Игры для PlayStation 4 бесплатно обновятся для PlayStation 5

10.05.2020 22:00

Microsoft уже давно официально заявила, что новое поколение консоли Xbox получит режим обратной совместимости с консолью текущей генерации.

Помимо этого, некоторые новые игры, купленные на Xbox One, будут работать и на новом Xbox Series X.

Таким образом, пользователю не нужно будет дважды покупать игру для разного поколения приставок. В Sony намерены сделать также, о чем сообщил авторитетный инсайдер под ником PSErebus.

По его данным, некоторые проекты, выпущенные на PlayStation 4 автоматически будут обновлены до PlayStation 5.

Источник написал, что такую возможность получать тайтлы LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, FIFA 21, Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers Alliance, и Assassin’s Creed Valhalla.

Напомним, Microsoft уже полностью раскрыла технические характеристики свое консоли, но Sony пока не спешит этого делать, компания даже не раскрыла внешность PlayStation 5.

Напомним, Xbox Series X и PlayStation 5 поступят в продажу в конце года.

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