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Игру Super Mario Bros продали за рекордные 2 миллиона долларов

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На продажу был выставлен картридж Super Mario Bros. в идеальном состоянии, которую приобрел неназванный покупатель.

Игру Super Mario Bros продали за рекордные 2 миллиона долларов на сайте Rally.

Предполагается, что такую сумму за запечатанную копию 35-летней игры выложил коллекционер, ведь именно их привлекают такие картриджи.

Такие люди готовы выложить большие деньги за игру. Стоит отметить, что предыдущий рекорд был поставлен на аукционе Heritage, где Super Mario 64 был продан за 1,5 млн долларов.

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