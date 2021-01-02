Появился новый видеоролик по видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R за всю свою историю стала культовой игрой, а особенно ее полюбили в странах СНГ.

Сейчас ведется разработка S.T.A.L.K.E.R.2, причем разработчики обещают, что это будет игра нового уровня с высокими требованиями, хорошей графикой и новой физикой.

Про S.T.A.L.K.E.R.2. информации пока очень мало, а недавно стало известно, что она выйдет только на новое поколение консолей Xbox и ПК, причем в первый день старта продаж проект появится в Xbox Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году, но когда именно не сообщается. К сожалению владельцы Xbox прошлого поколения не смогут играть в S.T.A.L.K.E.R.2, так как железо консолей не справится с графикой.

Разработчики недавно опубликовали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R.2, причем он создан на движке игры, поэтому можно увидеть какой будет уровень графики, но скорее всего только на самом мощном компьютере.

