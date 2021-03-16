Игровые видеокарты Intel DG2 будут в 20 раз производительнее встроек Iris Pro 2012

Главный графический инженер Intel – Раджа Кадури, опубликовал пост в Twitter с воспоминаниями 2012 года.

В нём указывается, что Кадури уже был в этом помещении и наблюдал за тестами встроенных графических ускорителей Ires Pro и он очень рад, что Intel смогли с тех пор превзойти свои же разработки в 20 раз.

Пост с текстом дополнен фотографией самого графического инженера и сотрудника Intel, который проводил тест инженерного образца графического ускорителя.

Потенциально это может быть грядущая дискретная видеокарта DG2. На видеокарту поставили самодельную систему охлаждения и запустили тест 3DMark с подтестом DirectX DXR.

Эксперты из разных порталов уже подсчитали уровень производительности и вспомнили, что интегрированная графика Ires Pro 5200 показывала результаты на уровне дискретной GT640, уступив 10% производительности.

Если умножить мощность GT640 в 20 раз, то можно получить результаты на уровне Nvidia GeForce RTX2080 или RTX3060 Ti. Однако эти расчёты далеки от правды и могут говорить только о примерном уровне производительности.

Ранее компания Intel сообщала, что планирует выпустить дискретные видеокарты DG1, SG1 и DG2 в этом году. Производством, потенциально, будет заниматься TSMC по 6 нм технологическому процессу.