Игровые студии поздравили Larian с долгожданным релизом Baldur’s Gate 3

Вчера долгожданная ролевая игра Baldur’s Gate 3 была выпущена, и вскоре после выхода количество игроков в пиковый онлайн превысило 470 тыс., что стало вторым лучшим результатом среди новинок 2023 года.

Такой значительный релиз не остался незамеченным другими игровыми студиями. Bethesda, Obsidian и Warhorse присоединились к поздравлениям Larian с выпуском Baldur’s Gate 3.

Забавно, что разработчики Remnant 2 отреагировали на релиз игры, которая быстро заняла верхнее место в недельном чарте Steam, сместив их шутер с позиции лидера.

Devolver Digital также присоединилась к поздравлениям и выразила свою поддержку Larian, признавая, что их команда будет занята игрой Baldur’s Gate 3 на протяжении ближайших нескольких дней.

На данный момент Baldur’s Gate 3 доступна только на ПК, но релиз версии для PS5 ожидается 6 сентября.