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Игровые студии поздравили Larian с долгожданным релизом Baldur’s Gate 3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Вчера долгожданная ролевая игра Baldur’s Gate 3 была выпущена, и вскоре после выхода количество игроков в пиковый онлайн превысило 470 тыс., что стало вторым лучшим результатом среди новинок 2023 года.

Игровые студии поздравили Larian с долгожданным релизом Baldur’s Gate 3

Такой значительный релиз не остался незамеченным другими игровыми студиями. Bethesda, Obsidian и Warhorse присоединились к поздравлениям Larian с выпуском Baldur’s Gate 3.

Забавно, что разработчики Remnant 2 отреагировали на релиз игры, которая быстро заняла верхнее место в недельном чарте Steam, сместив их шутер с позиции лидера.

Devolver Digital также присоединилась к поздравлениям и выразила свою поддержку Larian, признавая, что их команда будет занята игрой Baldur’s Gate 3 на протяжении ближайших нескольких дней.

На данный момент Baldur’s Gate 3 доступна только на ПК, но релиз версии для PS5 ожидается 6 сентября.

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