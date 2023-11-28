Игровые приставки в России могут подорожать к Новому году до 20%

В России ожидается рост цен на игровые консоли, согласно данным Telegram-канала «Бэкдор». Цены на PlayStation 5 уже поднялись, а другие консоли также подорожают к новогодним праздникам. PlayStation 5 за последние две недели выросла в цене на 15 000 рублей. В середине ноября она стоила около 50 000 рублей, а сейчас официальная стоимость у крупных ритейлеров составляет 65-70 тыс. рублей.

В Россию также поступила PlayStation 5 Slim, стоимость которой составляет 79 999 рублей и 69 999 рублей за версии с дисководом и без. Ожидается, что к декабрю цены на PS5 Slim вырастут на 10% до 87 и 76 тыс. рублей соответственно.

Аналогичный рост цен ожидается и для консолей Xbox. Цены на Series S поднимутся до 35 000 рублей, а на Series X — до 57 000 рублей. Подорожание в декабре будет ощутимым.

Nintendo Switch с OLED-экраном также подорожает сильнее всех.

Цена может вырасти на 15-20%, с 38 до около 45 тыс. рублей перед Новым годом.

Однако цена Steam Deck OLED, портативной консоли, вряд ли изменится, так как она уже достаточно высока, составляя от 89 до 99 тыс. рублей. В США она продается за 549 долларов (примерно 48 700 рублей).

Советом от авторов Telegram-канала «Бэкдор» для российских покупателей является не откладывать покупку игровой консоли и приобретать их сейчас, чтобы избежать переплаты в будущем.