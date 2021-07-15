Наряду с ростом спроса на игровые смартфоны резко вырос спрос на игровые аксессуары. Чтобы извлечь из этого максимальную пользу, популярный индийский производитель аксессуаров boAt дебютировал на рынке игровых наушников.

Компания выпустила наушники boAt Immortal 1000D, которые поставляются с 50-миллиметровыми драйверами, которые предлагают трехмерный пространственный звук, а также поддерживают Dolby Atmos и 7.1-канальный объемный звук, настроенный с помощью плагина boAt Labz.

Они предназначены для обеспечения воспроизведения звука на 360° с высочайшей точностью, что важно в играх. Он также поставляется со съемными микрофонами с двойным шумоподавлением с технологией ENx и подключается с помощью длинного плетеного кабеля, который заканчивается портом USB Type-A. Вы также получаете встроенный пульт дистанционного управления, который помогает управлять звуком, микрофоном и светодиодами .

Чтобы придать изделию игровой вид, на амбушюрах есть подсветка RGB, создающая эффект дыхания. В целом, BoAt Immortal 1000D легок, а амбушюры мягкие и уютные, поэтому вы не столкнетесь с проблемами даже во время длительных сеансов прослушивания.

Компания BoAt известна тем, что производит доступные продукты, и недавно выпущенные наушники также имеют соответствующую цену. Он доступен в двух цветовых вариантах — Black и White Sabre по цене 2499 фунтов стерлингов (~ 34 доллара США) и теперь доступен для покупки через Amazon и веб-сайт BoAt.

Источник — Astera.