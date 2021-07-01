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Игровые мониторы Artymis 323CQR и 273CQR от MSI получили вогнутый дисплей

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MSI представила два новых монитора Artymis 323CQR и 273CQR — это игровые модели с вогнутым экраном и VA матрицей.

MSI Artymis 323CQR получил 32-дюймовый экран, а в 273CQR установили 27-дюймовую панель. Не зависимо от модели дисплей монитора работает на частоте 165 Гц, а минимальное время отклика матрицы составляет 1 мс. Радиус кривизны экрана новинок составляет 1000R.

Игровые мониторы Artymis 323CQR и 273CQR от MSI получили вогнутый дисплей

Новые игровые мониторы с разрешением 2560х1440 пикселей дополнены сертификатом HDR 400, портами USB Type-C, HDMI 2.0b и USB 2.0.

Также присутствует KVM-переключатель, через который можно один комплект клавиатуры и мыши, использовать для разных компьютеров.

Мониторы крепятся на подставке, которая позволяет менять наклон и поворот экрана, а также его высоту. Сроки выхода Artymis 323CQR и 273CQR, а также цены пока не объявлены.

MSI MSI Artymis 273CQR MSI Artymis 323CQR
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