Игровые консоли достигли потолка, их продажи сокращаются несмотря на улучшения

Производители игровых консолей сталкиваются с падением спроса на новые устройства, несмотря на постоянное улучшение технологий.

Эксперты отмечают, что различия между поколениями стали менее заметными, а разница между разрешениями 4K и 8K практически неуловима для глаз.

Количество домохозяйств с игровыми консолями остаётся стабильным на протяжении десяти лет. Многие геймеры не видят достаточных причин для перехода на новые модели, даже несмотря на маркетинг, который подчеркивает повышение производительности и качества изображения.

В середине ноября Sony представила обновлённую PlayStation 5 Pro за $700, которая использует искусственный интеллект для повышения частоты кадров в играх.

Однако интерес к ней ниже ожидаемого. Аналитики прогнозируют, что продажи PS5 Pro составят лишь 10% от общего объёма продаж PS5, что меньше, чем у предыдущих моделей.

Ситуация аналогична и для Xbox Series X от Microsoft. Рост производительности сопровождается увеличением цен, что также отпугивает покупателей. Несмотря на новые технологии, стоимость оборудования остаётся высокой, и производители не снижают цены на старые консоли.

Nintendo выбрала другой путь, отказавшись от гонки за мощностью ещё в 2001 году. Успех консоли Nintendo Switch показывает, что инновации не всегда связаны с высокими технологическими характеристиками. Nintendo продолжает фокусироваться на креативности и сотрудничестве между командами разработки.

Sony и Microsoft также пересматривают свои стратегии. Генеральный директор Sony Кеничиро Ёсида отметил важность времени, проведённого игроками за играми. Microsoft же переключает внимание на доступность своих игр через облачные технологии, предлагая подписку Xbox Game Pass Ultimate, которая позволяет играть на различных устройствах.

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