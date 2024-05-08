Игровой Tecno Pova 6 Pro 5G вышел в продажу в России за 28 000 рублей

Игровой смартфон нового поколения Tecno Pova 6 Pro 5G теперь доступен для покупки в розничных магазинах М.Видео-Эльдорадо.

Одной из особенностей этого устройства является светодиодная подсветка корпуса, мощный аккумулятор и игровой процессор MediaTek.

Смартфон Tecno Pova 6 Pro 5G был представлен на выставке MWC 2024. Он имеет тонкий корпус всего 7,88 мм и весит 195 граммов, что делает его одним из самых легких и тонких устройств в своем классе по цене 27 999 рублей за версию с 12/256 ГБ памяти.

В линейке Pova этот смартфон стал первым, который получил функцию Always-on Display с возможностью настройки изображения, умный виджет Dynamic Port и функцию мгновенного переноса файлов на ПК. Но одной из ключевых особенностей Tecno Pova 6 Pro 5G является светодиодная подсветка корпуса.

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2.

Он также имеет 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 24 ГБ с помощью флеш-памяти. Благодаря балансу производительности и энергоэффективности, этот смартфон является оптимальным выбором для длительных игровых сессий.

Система охлаждения с площадью 27 342 мм² и испарительной камерой размером 2871 мм² позволяет снизить температуру ядра более чем на 10 ℃. Ёмкость встроенного флеш-накопителя составляет 512 ГБ, и ее можно расширить до 1 ТБ с помощью карты памяти microSD.

AMOLED-экран смартфона имеет диагональ 6,8 дюйма и поддерживает разрешение FHD+ (2436 × 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц, обеспечивая четкое изображение и плавное воспроизведение видео. Высокая частота ШИМ-регулировки подсветки в размере 2160 Гц и сертификация TÜV гарантируют минимальную нагрузку на зрение.

Этот смартфон также оснащен двойными стереодинамиками с поддержкой объемного звука Dolby Atmos и технологией Hi-Res Audio. Его аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 10 Вт. Также есть функция обходной зарядки.