Игровой смартфон Red Magic 9 Pro вышел в интересной белой версии

Компания Nubia представила свою новую и захватывающую версию игрового смартфона Red Magic 9 Pro, названную White Cloud Dragon. Это устройство имеет стильный матово-белый цвет с уникальной гравировкой дракона на задней крышке, придающей ему особую эстетику.

Особенностью этой специальной версии является то, что она поставляется в эксклюзивной подарочной коробке и в комплекте с прозрачным чехлом, которые придают ему роскошный и элегантный вид.

В остальном новая версия не отличается от обычного смартфона. Red Magic 9 Pro White Cloud Dragon оснащен мощными характеристиками, включая 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Red Magic 9 Pro White Cloud Dragon уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене $812 (примерно 72 000 рублей).

Официальные продажи этого устройства начнутся 29 января.