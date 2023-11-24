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Игровой смартфон Red Magic 9 Pro сразу стал бестселлером

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Red Magic 9 Pro — это новый геймерский смартфон, представленный брендом Red Magic. Согласно заявлению компании, он уже в первый час предварительных продаж побил все рекорды продаж предыдущих смартфонов бренда. Однако точные цифры о продажах не были указаны.

Смартфон Red Magic 9 Pro имеет много характеристик, которые делают его привлекательным для геймеров. Он оснащен 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2480:1116 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Это позволяет получить плавное и реалистичное отображение игр.

Устройство также имеет подэкранный фронтальный объектив на 16 Мп, который обеспечивает четкие селфи и видеозвонки. Тройная тыльная камера состоит из модулей с разрешением 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), что позволяет делать качественные фотографии и видео.

Red Magic 9 Pro работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и оснащен оперативной памятью LPDDR5X и флэш-памятью UFS4.0. Вместительный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч и поддержка зарядки мощностью 80 Вт обеспечивают долгое время работы без проблем.

Цена на Red Magic 9 Pro начинается от 620 долларов.

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