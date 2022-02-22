Новый игровой смартфон Nubia Red Magic 7 мощно стартовал на рынке Китая

Nubia Red Magic 7 в Китае в продажу поступил утром 21 февраля, и за кроткое время было продано свыше 10 тыс. смартфонов.

Это значит, что производитель за короткое время получил выручки более 6 млн долларов, так как Nubia Red Magic 7 на китайском рынке оценивается в 615 долларов.

Nubia Red Magic 7 является игровым аппаратом. В его основе лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 дополненный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Экран в аппарате на 6,8-дюйма, его частота обновления 165 Гц.

Одной из особенностей смартфона стала система охлаждения ICE8.0. Она в себе объединила центробежные вентиляторы и редкоземельные элементы с высокой теплопроводностью, а также композитные материалы для рассеивания тепла.

Смартфон также поддерживает зарядку мощностью 120 Вт, которая позволяет зарядить смартфон всего за 17 минут.