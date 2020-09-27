Игровой ноутбук Honor Hunter V700 вызвал ажиотажный спрос

Новинка оказалась востребованной не меньше, чем новые модели смартфонов.

Как выяснилось, запланированную к продаже первую партию ноутбуков Honor Hunter V700, удалось распродать за три минуты.

Новинка поступила в продажу сегодня и работает на процессорах Intel Comet Lake. Вероятно на высокий спрос повлияла стоимость ноутбука и привлекательные характеристики.

О каком объёме проданных ноутбуков идет речь не сообщается, но в компании заявили, что следующая партия поступит в продажу 2 октября на территории Китая.