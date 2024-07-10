Игровой монитор MSI MAG 275QF оценили в Китае почти в 11 тыс. рублей

В Китае стартовали продажи игрового монитора MSI MAG 275QF, который был представлен в начале текущего месяца.

Напомним, MSI MAG 275QF оснащен 27-дюймовым 2К экраном с частотой обновления 180 Гц. Производитель заявляет время отклика пикселя всего 0,5 мс, пиковую яркость 300 нит и контрастность 1000:1.

MAG 275QF оснащен технологиями Adaptive-Sync и HDR-Ready. Он охватывает 101% цветовой гаммы sRGB, 78% покрытия DCI-P3 и 82% Adobe ARGB.

Монитор поддерживает технологию оптимизации изображения AI Vision для улучшения яркости и насыщенности изображения. MSI MAG 275QF получил интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

В Китае монитор MSI MAG 275QF можно купить по цене от 899 юаней, что по текущему курсу составляет 10 700 рублей.