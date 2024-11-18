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Игровой монитор LG UltraGear GX7 уже доступен для заказа по цене 1000 долларов

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Компания LG анонсировала свой новый 27-дюймовый игровой монитор UltraGear GX7, который уже доступен для предзаказа, хотя еще не поступил в продажу в России. Ожидается, что точные сроки начала поставок будут известны позже, ориентировочно в 2025 году.

Игровой монитор LG UltraGear GX7 уже доступен для заказа по цене 1000 долларов

UltraGear GX7 выделяется высокой частотой обновления в 480 Гц, QHD-разрешением 2560×1440 пикселей и временем отклика всего 0,03 миллисекунды. Дисплей использует технологию WOLED, что обеспечивает яркие цвета, глубокий черный цвет и отличный контраст, а также четкость движений во время игр.

Монитор совместим с технологиями G-Sync и FreeSync, что помогает устранить мерцание и разрывы изображения. Он также имеет антибликовое покрытие, что делает его удобным для игры в светлых помещениях.

Игровой монитор LG UltraGear GX7 уже доступен для заказа по цене 1000 долларов

UltraGear GX7 оснащен интерфейсами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1 для подключения к современным консолям и ПК, а также портом USB 3.0 и разъемом для наушников. В комплекте идет регулируемая подставка, которая позволяет настроить высоту и угол наклона монитора.

Цена нового монитора составляет 1000 долларов или 100 000 рублей.

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