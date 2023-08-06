Игровой мини-ПК на Core i9, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD появится в августе

В этом году компания Thunderobot планирует выпустить устройство для геймеров под названием MIX, которое обещает стать одним из наиболее интересных игровых ПК. Уникальной особенностью этого компьютера является его компактный корпус, который занимает всего 1,7 литра и весит всего 800 грамм без зарядного устройства.

MIX предоставит пользователям выбор из двух мобильных процессоров Raptor Lake: 14-ядерный Intel Core i9-13900H или 10-ядерный i7-13620H. Геймеры также смогут выбрать между 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD ёмкостью 512 или 1 ТБ. Но настоящим прорывом является возможность установки графического процессора RTX 4060 или RTX 4070 Laptop, обладающего мощностью до 140 Вт.

Благодаря RTX 4070, ПК MIX способен работать с играми в разрешении 1440p и даже 4K при наличии соответствующих игр и использовании технологии апскейлинга.

Представители компании Thunderobot подтвердили, что устройство MIX появится на рынке уже в этом месяце, но точная дата и цена пока остаются неизвестными. Это компактное и мощное игровое устройство предоставит геймерам новые возможности для наслаждения высококачественными игровыми впечатлениями.