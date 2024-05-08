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Игровой мини-ПК Mini GTX с Ryzen 9 компании Machenike оценили в 36,5 тыс. рублей

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В Китае дебютировал игровой мини-ПК Mini GTX компании Machenike, который оснащен процессором AMD Ryzen 9 и доступен в нескольких конфигурациях, а его флагманская модель оснащена процессором Ryzen 9 7940HS.

Игровой мини-ПК Mini GTX с Ryzen 9 компании Machenike оценили в 36,5 тыс. рублей

Базовая версия оборудована процессором AMD Ryzen 7 8845HS, который является привлекательным предложением из серии AMD Hawk Point.

Базовая модель Machenike Mini GTX поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ твердотельного накопителя PCIe 4.0 SSD. Флагманская модель имеет 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

Отличия двух других версий заключаются в объеме оперативной памяти. Все варианты мини-ПК оснащены процессором Radeon 780M iGPU, который обеспечивает плавную работу современных игр с хорошей производительностью. Устройство также имеет порт USB 4 для подключения внешнего графического ускорителя (eGPU), хотя отсутствует более мощный порт OCuLink для еще более захватывающего игрового опыта.

Игровой мини-ПК Mini GTX с Ryzen 9 компании Machenike оценили в 36,5 тыс. рублей

Machenike Mini GTX оснащен встроенной системой охлаждения, которая поддерживает его производительность. Пользователи могут выбирать из трех режимов производительности, а в тихом режиме уровень шума составляет всего 32 дБ.

Устройство поставляется в компактном корпусе с объемом 0,82 литра и поддержкой крепления VESA. У него есть три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один порт DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и порт Type-C со скоростью 10 Гбит/с и поддержкой PD. Mini GTX также оснащен двумя портами Ethernet 2.5G и может одновременно подключать до четырех дисплеев.

Цена игрового мини-ПК Machenike Mini GTX в Китае составляет 2899 юаней, а это 36 500 рублей.

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