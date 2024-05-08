Игровой мини-ПК Mini GTX с Ryzen 9 компании Machenike оценили в 36,5 тыс. рублей

В Китае дебютировал игровой мини-ПК Mini GTX компании Machenike, который оснащен процессором AMD Ryzen 9 и доступен в нескольких конфигурациях, а его флагманская модель оснащена процессором Ryzen 9 7940HS.

Базовая версия оборудована процессором AMD Ryzen 7 8845HS, который является привлекательным предложением из серии AMD Hawk Point.

Базовая модель Machenike Mini GTX поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ твердотельного накопителя PCIe 4.0 SSD. Флагманская модель имеет 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

Отличия двух других версий заключаются в объеме оперативной памяти. Все варианты мини-ПК оснащены процессором Radeon 780M iGPU, который обеспечивает плавную работу современных игр с хорошей производительностью. Устройство также имеет порт USB 4 для подключения внешнего графического ускорителя (eGPU), хотя отсутствует более мощный порт OCuLink для еще более захватывающего игрового опыта.

Machenike Mini GTX оснащен встроенной системой охлаждения, которая поддерживает его производительность. Пользователи могут выбирать из трех режимов производительности, а в тихом режиме уровень шума составляет всего 32 дБ.

Устройство поставляется в компактном корпусе с объемом 0,82 литра и поддержкой крепления VESA. У него есть три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один порт DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и порт Type-C со скоростью 10 Гбит/с и поддержкой PD. Mini GTX также оснащен двумя портами Ethernet 2.5G и может одновременно подключать до четырех дисплеев.

Цена игрового мини-ПК Machenike Mini GTX в Китае составляет 2899 юаней, а это 36 500 рублей.