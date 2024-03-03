Игровой мини-ПК AOOSTAR GEM12 Pro оценили в 34 тыс. рублей

Компания AOOSTAR из Китая представила свой новый мини-ПК GEM12 Pro, специально разработанный для геймеров.

Этот компактный компьютер доступен в нескольких вариантах конфигурации, включая процессоры AMD Ryzen, вплоть до модели Ryzen 7 8845HS, оперативную память объемом до 32 ГБ и жесткий диск до 1 ТБ. Благодаря таким характеристикам, GEM12 Pro способен запускать большинство игр и требовательных программ.

Одной из особенностей GEM12 Pro является встроенный экран, на котором можно отображать системную информацию или даже личные фотографии. Кроме того, на верхней панели устройства расположен сканер отпечатков пальцев, обеспечивающий безопасный доступ в систему. Мини-ПК также оснащен портом OCuLink, который позволяет подключать внешние видеокарты для увеличения производительности в играх.

GEM12 Pro обладает различными портами, включая USB-A (3.2 Gen 2), USB-C, HDMI 2.1, DP версии 1.4, Ethernet (2,5G) и 3,5-мм разъем для наушников.

AOOSTAR GEM12 Pro на китайском рынке предлагается по цене от 2699 юаней (34 тыс. рублей), но это цена за базовую модель.

Источник: gizmochina