Игровой флагман с двумя экранами ASUS ROG Phone 5 показали на видео

Компания ASUS скоро запустит новый смартфон, который относится к категории игровых и получил дополнительный экран на задней панели.

Игровой флагман с двумя экранами ASUS ROG Phone 5 уже показали на видео, которое был распространено в сети.

В нем показывают работу дополнительного экрана, который в целом разместили в устройстве больше как элемент дизайна.

На дисплее будет отображаться дополнительная информация, уведомления или статичные изображения.

Сейчас известно, что основой для смартфона будет процессор Snapdragon 888, а дисплей получит частоту обновления 144 Гц и выполнен он будет по технологии AMOLED.

За автономность аппарата будет отвечать батарея на 6000 мАч. Ожидается, что презентация новинки состоится в первом квартале года.