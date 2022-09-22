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Игровая приставка Logitech G Cloud Gaming выйдет на рынок в октябре по цене $350

Автор На чтение 1 мин Просмотров 81 Опубликовано

Logitech показала свою портативную консоль G Cloud, ее производитель оценил всего в 350 долларов.
Logitech G Cloud работает с облачными играми через популярные сервисы. В ней заявлена поддержка Xbox Cloud Gaming и GeForce Now.

То есть игры консоль будет запускать на удалённом сервере, поэтому ей не нужна мощная начинка. В основе приставки процессор Snapdragon 720Gи 4 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель установлен на 64 ГБ.

Таких параметров достаточно для запуска облачных игр, поэтому у приставки и невысокая цена.

Logitech G Cloud получила 7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD с максимальной яркостью 450 кд/м2, питание приставки обеспечивает встроенный аккумулятор на 23,1 Вт/ч, который дает до 12 часов работы на одном заряде.

Работает консоль на операционной системе Android.

Игровая приставка Logitech G Cloud Gaming выйдет на рынок в октябре по цене $350

logitech Logitech G Cloud Gaming
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