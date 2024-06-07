Игровая консоль Sony PlayStation 5 перестала поддерживать 8K-игры

Sony убрала упоминание о поддержке 8K-разрешения на упаковках PlayStation 5 Slim. Вместо этого они указали поддержку 4K и 120 FPS.

Это вызвало вопросы и предположения среди игроков. Некоторые ритейлеры продолжают продавать консоли с упоминанием 8K, что смущает покупателей.

Sony пока не дала официальных комментариев, но есть слухи о возможном анонсе PlayStation 5 Pro, которая поддерживает 8K-разрешение.

Специалисты Digital Foundry сообщают, что новая консоль может быть представлена во II или III квартале 2024 года.

Это изменение может быть частью стратегии Sony, разделяющей функционал между моделями и предлагающей 8K-гейминг только в продвинутой версии консоли.