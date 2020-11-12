Игровая консоль Sony PlayStation 5 официально поступила в продажу

Sony сегодня выпустила долгожданную игровую консоль — Sony PlayStation 5 (PS5). Устройство, пришедшее на смену PS4 семилетней давности, теперь доступно для покупки в основных регионах. Запуск состоится всего через пару дней после того, как Microsoft начала продавать свою последнюю игровую консоль — Xbox Series X.

Японская компания выпустила оба новых устройства — PlayStation 5 Standard Edition и PlayStation 5 Digital Edition. В то время как стандартная версия стоит 499 долларов, цифровая версия немного дешевле — 399 долларов.

Предварительные заказы на Sony PS5 начались в сентябре и были быстро распроданы. Компания заявила, что эта игровая консоль последнего поколения не поступит в продажу в день запуска и будет продаваться только через Интернет.

Sony, похоже, ожидает большого роста продаж, учитывая выпуск PlayStation 5 в праздничный сезон и возросший спрос на развлечения для дома в условиях пандемии COVID-19. Недавно компания заявила, что планирует продать более 7,6 миллиона единиц PS5 к концу марта 2021 года.

С другой стороны, британская компания по анализу данных Ampere Analysis прогнозирует, что Sony может продать около 17,9 миллиона единиц консолей PS5 к концу 2021 года и более 67 миллионов единиц к 2024 году.