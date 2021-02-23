Игровая консоль Nintendo Switch Pro с поддержкой 4K выйдет в 2021 году

На рынке уже с прошлого года предлагают новое поколение стационарных игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series, но купить сейчас их практически невозможно.

Без проблем можно приобрести только Nintendo Switch, но эта приставка в сравнении с новым поколением PlayStation 5 и Xbox Series очень уступает по многим параметрам.

По данным сетевого источника, Nintendo сейчас готовит Switch Pro, которая будет поддерживать 4К.

Стоит отметить, что Nintendo Switch на рынке появилась четыре года назад, и на старте продаж она была передовой консолью, а в 2021 году она не способна выделяться на фоне нового поколения, которые уже поддерживают 4К с частотой 120 Гц.

В конце прошлого года глава Nintendo в Америке заявил, что консоль очень хорошо продается на рынке, и компания пока не планирует выпускать новую версию.

Но судя по всему она все-таки выйдет в текущем году, так как первая информация про Switch Pro появилась сразу после выхода в продажу консолей от Sony и Microsoft.