Игровая консоль Nintendo Switch 2 точно выйдет к марту следующего года

Президент компании Nintendo, Сюнтаро Фурукава, официально объявил, что вторая версия популярной игровой консоли Nintendo Switch, называемая Nintendo Switch 2, будет выпущена до марта 2025 года. Он поделился этой информацией через свой официальный аккаунт на Twitter.

Фурукава отметил, что с момента выпуска оригинальной Nintendo Switch в марте 2015 года прошло уже более девяти лет. Он также сообщил, что в июне текущего года компания проведет мероприятие Nintendo Direct, на котором будет представлена информация об играх для Nintendo Switch, выпущенных во второй половине 2024 года. Однако на этом мероприятии не будет анонсована новая консоль.

Аналитики утверждают, что Nintendo Switch 2 не будет иметь существенных изменений во внешнем виде. Она сохранит прямоугольный сенсорный экран и съемные джойконы, как у первого поколения Nintendo Switch.

Ожидается, что новая консоль будет обеспечивать более плавную графику с более чем 60 кадрами в секунду и будет поддерживать технологию апскейлинга NVIDIA DLSS для улучшения качества изображения.

Также Nintendo Switch 2 будет полностью совместима с игровыми картриджами от первого поколения Nintendo Switch, иметь 8-дюймовый IPS-дисплей, 12 ГБ оперативной памяти и мощный 8-нм ARM-процессор от Nvidia, который будет сопоставим по производительности с PlayStation 4 Pro.