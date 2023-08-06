«Игромания»: за 36 лет серия Metal Gear продалась тиражом свыше 60 млн копий

В мае прошлого года «Игромания» опубликовала информацию о том, что продажи игр из серии Metal Gear, созданной Хидео Кодзимой, достигли отметки в 59,8 миллионов копий. В свежем документе компании Konami, однако, указывается, что общий тираж игр этой франшизы превысил 60 миллионов копий.

Это впечатляющее число было достигнуто с момента релиза Metal Gear в 1987 году и является актуальным на конец июня 2023 года. Даже несмотря на то, что после выхода игры Metal Gear Survive в 2018 году новых проектов серии не появлялось, за последний месяц старые игры были проданы около 200 тысяч раз.

Значительная любовь сообщества к этим классическим играм может объяснить решение компании Konami сохранить доступность к ним. В октябре планируется выпустить Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, в которую войдут пять игр. Кроме того, заявлено о планах выпустить второй набор с Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

В рамках презентации PlayStation Showcase также был анонсирован ремейк третьей части — Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ожидается, что сюжет и голоса останутся из оригинала, но игровой процесс авторы обновят.