Игроки Xbox One разочарованы новыми бесплатными играми

Подписчики Xbox Live Gold на Xbox One могут загружать новые «бесплатные» игры как часть Games With Gold. В частности, в течение ограниченного времени все подписчики Xbox Live Gold могут загрузить как Mulaka, так и Samurai Shodown II . Первая доступна для бесплатной загрузки до 15 октября, а вторая — до 30 сентября. Как вы, возможно, знаете, Mulaka — это игра для Xbox One, а Samurai Showdown II — для Xbox 360. Ни то, ни другое изначально не доступно на Xbox Series Xили Xbox Series S, но обе можно воспроизводить на паре машин благодаря обратной совместимости. Тем не менее, не похоже, что каждый подписчик спешит их загружать.

Чтобы продвигать линейку, Ларри Хриб из Xbox, также известный как Major Nelson, написал в Твиттере, что обе игры теперь доступны для загрузки. И, как уже упоминалось, некоторые фанаты Xbox были недовольны ответами. «Кто помнит времена Xbox 360, когда у нас были хорошие игры с золотом?» — гласит главный комментарий . Между тем, другой популярный комментарий, «еще дер**о», упростил задачу.

Если что-то из этого звучит знакомо, то это потому, что Games With Gold подвергались критике каждый месяц в течение всего года, за очень немногими исключениями. Мало того, что предложения бледнеют по сравнению с тем, что предлагала служба подписки, но они бледнеют по сравнению с тем, что предлагает PlayStation Plus. Тем не менее поскольку Microsoft все больше инвестирует в Xbox Game Pass, не ожидайте, что это изменится. На самом деле, не удивляйтесь, если над Games With Gold зайдет солнце раньше, чем позже.