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Игроки пожаловались на баг в Baldurs Gate 3 с зависанием при сохранениях

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Несколько пользователей платформы Steam обнаружили проблему с зависанием во время синхронизации сохранений в игре Baldur’s Gate III. Разработчики компании Larian уже осведомлены о данной проблеме и планируют выпустить исправление в ближайшем обновлении.

Игроки пожаловались на баг в Baldurs Gate 3 с зависанием при сохранениях

Пока рекомендуется отключить антивирусный защитник Windows и закрыть все ненужные программы перед запуском игры. Возможно, проблема также может быть связана с облачной синхронизацией сохранений, и разработчики предоставили советы по её отключению и проверке целостности файлов.

Baldur’s Gate III вышла на ПК вчера вечером, и пик онлайна превысил 470 тысяч игроков. В период раннего доступа игра уже была продана тиражом свыше 2,5 миллиона копий. Владельцы PlayStation 5 смогут наслаждаться этим ролевым приключением уже с 6 сентября, а обладателям Xbox придется подождать до 2024 года.

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