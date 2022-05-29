Игроки из России не смогут скачать и запустить игру Diablo Immortal

В России не будет возможности скачать и запустить Diablo Immortal, причем игра не будет доступна как для ПК, так и для мобильных устройств.
Ресурс DTF сообщил, что игроки на территории РФ не получат возможность поиграть Diablo Immortal.
Это ограничение распространяется только на Россию, тогда как в остальных странах игра выйдет 2 июня.
В этот день станет доступна мобильная версия проекта, а на ПК откроют бета-версию.
Такую информацию DTF получили от технической поддержки Blizzard, где также отметили, что неизвестно, когда Diablo Immortal станет доступна в России.