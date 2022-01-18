Игрок «Барселоны» просит новый контракт с окладом 40 миллионов евро в год

Переговоры каталонского клуба с Усманом Дембеле зашли в тупик

Контракт футболиста с «Барселоной рассчитан до лета нынешнего года. Проблемы в переговорах не мешают французу попадать в стартовый состав команды. Следующий свой матч испанский гранд проведет 21 января на выезде против «Атлетик». Котировки на эту игру уже подготовила букмекерская компания 1win. Подробнее ознакомиться с отзывами об этом букмекере можно здесь.

Усман Дембеле перешел в «Барселону» в 2017 году из немецкой «Боруссии Дортмунд». Сумма трансфера составила более 100 миллионов евро. На игрока возлагались огромные надежды, руководство полагало, что француз сможет заменить Неймара.

Но на протяжении пяти лет Усман так и не смог полностью реализовать свой потенциал. Во многом, это произошло по причине большого количества травм. Нынешнее соглашение подходит к концу уже этим летом. Дембеле планирует заработать 200 миллионов евро за 5 лет по новому контракту. «Барселона» сейчас находится в глубочайшем финансовом кризисе, поэтому не готова платить такие деньги.

Каталонский клуб уже предложил услуги футболиста английским «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», планируя выручить за игрока 20 миллионов евро. Однако Усман намерен остаться в клубе до лета, а затем перейти в другую команду в качестве свободного агента.

Наверняка найдутся команды, которые будут готовы платить Дембеле 40 миллионов евро в год. Но с большой долей вероятности этими клубами не станут гранды европейского футбола. Всем уже давно известно о подверженности француза к травмам. Главным претендентом на футболиста в СМИ называют именно «Ньюкасл», который совсем недавно обзавелся богатыми владельцами.