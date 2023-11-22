iGreen предлагает высаживать чехлы для iPhone в землю

Чехол iGreen Cover изготовлен из кукурузного крахмала, что делает его прочным и защищающим смартфон, при этом он природо- и биоразлагаемый. Но самая интересная особенность этого чехла заключается в том, что в него встроены семена различных растений, в зависимости от цвета чехла.

Когда пользователь больше не хочет использовать чехол или собирается приобрести новый смартфон, вместо выбрасывания чехла он может посадить его в горшок под углом 30 градусов. Чехол нужно поливать раз в неделю и ждать. Семена, встроенные в чехол, начинают прорастать, и через месяц уже можно ожидать появления первых ростков.

Выбор растения, которое вырастет из чехла, зависит от его цвета. Например, зеленый чехол даст базилик, желтый — ромашку, а голубой — незабудку. Таким образом, iGreen Cover сочетает функцию защитного чехла для смартфона и возможность превращения его в маленький садик, способствуя уменьшению отходов и улучшению экологической ситуации.

iGreen Cover доступен в трех цветах, соответствующих различным моделям iPhone, и можно приобрести на сайте iGreen по цене 18 долларов (1500 рублей). Этот экологически дружественный чехол предлагает пользователям возможность принести пользу природе, сохраняя при этом функциональность и защиту их смартфона.