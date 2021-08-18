Игра Nintendo Switch Pokémon Unite выйдет на iOS и iPadOS 22 сентября

Сегодня Nintendo объявила, что игра на боевой арене Pokémon Unite, которая до сих пор была доступна только на Nintendo Switch, выйдет на iOS, iPadOS и Android 22 сентября.

Pokémon Unite — это бесплатная многопользовательская онлайн-игра, которая была впервые выпущена для Nintendo Switch 21 июля. В игре игроки сражаются друг с другом в поединках в формате «пять на сторону». Во время битв игроки должны сотрудничать со своими товарищами по команде, чтобы ловить диких покемонов, повышать уровень и развивать своих собственных покемонов и стратегически побеждать своих противников. Чтобы выиграть матч, игроки должны заработать больше очков, чем команда соперника за отведенное время.

Кросс-платформенная игра будет доступна на Nintendo Switch и мобильных устройствах, что позволит игрокам связать свои учетные записи в обеих версиях игры, чтобы синхронизировать свой прогресс, сохраненные данные и персонажей.

Предварительная регистрация и подписка на уведомление, когда игра доступна для загрузки, теперь доступны в App Store и Google Play Store. Nintendo заявила, что если предварительная регистрация для мобильной версии игры достигнет 2,5 миллионов, игроки получат лицензию «Pikachu Unite» или «монеты Aeos». Если количество предварительных регистраций достигнет пяти миллионов, игроки получат «Праздник в стиле фестиваля: Пикачу».

Источник — Astera.