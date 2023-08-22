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Игра Metal Gear Solid Master Collection будет работать в разрешении 1080p на PS5 и Xbox Series

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Konami связалась с изданием VGC, выпустившим превью Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, и прояснила ситуацию с технической стороной сборника. Напомним, что обозреватель пожаловался на 720p и нестабильные 30 fps в Metal Gear Solid 3: Snake Eater на Swich, хотя, казалось бы, это игра почти 20-летней давности.

Игра Metal Gear Solid Master Collection будет работать в разрешении 1080p на PS5 и Xbox Series

К сожалению, это не проблема превью-билда, а суровая реальность: на Switch все игры будут работать при 30 fps. Разрешение будет зависеть от типа подключения — 720p в портативе и 1080p в доке. На остальные консолях, включая PS5 и Xbox Series, геймеры получат 1080p/60 fps.

Занятно, что Konami называет вышеуказанный фреймрейт целевым, то есть просадки тоже не исключены. Релиз Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 на PC, PS4, PS5, Xbox Series и Switch состоится 24 октября. PC-версия получит частичную поддержку мыши и клавиатуры.

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