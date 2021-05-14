Игра Mass Effect Legendary Edition поставила рекорд серии в Steam

Поклонников Mass Effect до сих пор много, и сразу после выхода версии Legendary Edition в Steam проект установил рекорд.

Графически переработанная серия Mass Effect стала доступна для покупки в магазинах на консолях и PC.

Через несколько часов после старта проекта была зафиксирована пиковая онлайн посещаемость игры, а именно более 30 тыс. человек. Ранее рекорд принадлежал Mass Effect 2 (2010) – свыше 13 тыс. игроков.

Отмечается, что в Mass Effect Legendary Edition уже наблюдаются баги. Некоторые не могут запустить полноценно игру, так как после выбора одной из частей происходит переход в меню клиента.

В России пользователи не могут выбрать английскую озвучку с русским текстом, так как доступна только русская озвучка.