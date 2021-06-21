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Игра Cyberpunk 2077 с 21 июня вернулась в PlayStation Store по сниженной цене

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Ранее возвращение игры в PlayStation Store было анонсировано официально.

Игра Cyberpunk 2077 с 21 июня вернулась в PS Store и более того, она предлагается по сниженной цене.

Релиз игры состоялся еще в декабре прошлого года и это событие было одним из самых ожидаемых для геймеров, ведь разработкой игры специалисты CD Projekt RED занимались с 2013 года.

Спустя неделю после презентации игры, Sony ее отозвала из магазина, что произошло в связи с проблемами совместимости и возникших сбоев.

Запустить игру можно на приставках PlayStation 4 Pro и PlayStation 5, и скоро она будет доступна для владельцев PS4.

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